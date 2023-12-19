IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.134

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 15,22 poin atau 0,21 persen ke 7.134,74 pada perdagangan hari ini, Selasa (19/12/2023).

Sebanyak 145 saham menguat, 116 melemah, dan 228 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp300,28 miliar, dari net-volume 365,32 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,01% di 949,14, indeks JII menguat 0,28% di 527,58, indeks MNC36 melemah 0,14% di 355,27, serta IDX30 koreksi 0,05% di 484,59.

Sektor yang menguat antara lain bahan baku 0,12%, energi 0,62%, keuangan 0,11%, properti 0,09%, teknologi 0,24%, kesehatan 0,56%, infrastruktur 1,11%. Sedangkan yang turun adalah transportasi 0,09%, konsumer nonsiklikal 0,10%, industri 0,10%, dan konsumer siklikal 0,18%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) menguat 9,27% di Rp165, PT Indofarma Tbk (INAF) menanjak 8,18% di Rp595, dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) tumbuh 5,53% di Rp1.335.