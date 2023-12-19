Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pertama di Indonesia Resmi Beroperasi

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:35 WIB
Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pertama di Indonesia Resmi Beroperasi
Tambang Batu bara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mempunyai tambang batu bara bawah tanah berskala besar pertama di Indonesia yang resmi beroperasi.

Kegiatan produksi pertama tambang bawah tanah milik PT Sumber Daya Energi (SDE), perusahaan tambang bawah tanah yang terafiliasi dengan Qinfa Group Ltd pada Senin 18 Desember 2023 di tambang SDE 1, Kotabaru, Kalimantan Selatan.

"Dalam melakukan penambangan batu bara PT SDE menggunakan metode tambang bawah tanah," kata Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Suswantono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Berdasarkan dokumen persetujuan studi kelayakan dan dokumen lingkungan, PT SDE memiliki kapasitas maksimum produksi batu bara mencapai 20 juta ton per tahun, sehingga akan menjadikan SDE sebagai perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia yang memproduksi batubara dengan metode tambang bawah tanah.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Achmad Idrus menyampaikan rasa terima kasih kepada China Qinfa Group yang telah memilih Indonesia untuk menempatkan investasinya.

Halaman:
1 2
