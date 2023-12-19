Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pedagang Pasar Harap Ada Standarisasi Harga Bahan Pokok

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |15:39 WIB
Pedagang Pasar Harap Ada Standarisasi Harga Bahan Pokok
Pedaganga Harap Ada Standarisasi Harga Pangan. (Foto: Okezone.com/Syifa)
A
A
A

JAKARTA - Pedagang pasar berharap ada standarisasi harga bahan pokok. Hal ini seiring tidak terkendalinya harga pangan karena kemarau berkepanjangan.

Selain itu, kenaikan harga bahan pokok yang selalu terjadi setiap tahunnya saat liburan tahun baru dan hari besar keagamaan menjadi keluh kesah bagi para pedagang maupun pembeli.

Pedagang sangat kesulitan untuk menentukan harga bahan pokok. Hal ini sebab mereka pun tak mau rugi dengan memasang harga jual rendah, namun juga tidak bisa mematok harga tinggi sebab membuat pembeli tak sanggup membeli.

“Ya gimana ya dibilang kalau terlalu murah juga kasian petaninya, kalau terlalu mahal juga kasian pembelinya gitu. Ya harapannya sih standar aja gitu ya. Jadi masyarakat dari kelas kecil menengah itu bisa apa, bisa kebeli lha bahan-bahan pokoknya gitu,” keluh pedagang cabai Butet saat diwawancarai oleh Okezone, Selasa (19/12/2023) di Pasar Kemiri Muka, Depok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099565/daftar-lengkap-kenaikan-harga-beras-bawang-merah-cabai-hingga-gula-hari-ini-0Haj8aejff.jpg
Daftar Lengkap Kenaikan Harga Beras, Bawang Merah, Cabai hingga Gula Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/320/3088192/capai-swasembada-pangan-mentan-libatkan-petani-milenial-dan-pakai-teknologi-modern-YjfpTqikB5.jpg
Capai Swasembada Pangan, Mentan Libatkan Petani Milenial dan Pakai Teknologi Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087188/mentan-cari-orang-yang-betul-betul-mau-swasembada-pangan-yR30TVUXjo.jpg
Mentan Cari Orang yang Betul-Betul Mau Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/320/3079148/target-swasembada-pangan-penggunaan-anggaran-bakal-diawasi-f02FSTRS1O.jpg
Target Swasembada Pangan, Penggunaan Anggaran Bakal Diawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/320/3077449/menko-pangan-zulhas-belum-punya-kantor-kerja-di-mana-G0pxVvs0TW.jpg
Menko Pangan Zulhas Belum Punya Kantor, Kerja di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066959/harga-daging-ayam-dan-telur-turun-di-bawah-het-ini-kata-pedagang-3EU6xatNNT.jpg
Harga Daging Ayam dan Telur Turun di Bawah HET, Ini Kata Pedagang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement