Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Duh! Ada Maskapai Penerbangan yang Langgar Ketentuan Tarif Batas Atas

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:08 WIB
Duh! Ada Maskapai Penerbangan yang Langgar Ketentuan Tarif Batas Atas
Ada maskapai yang langgar batas atas tarif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyebut ada sejumlah maskapai yang menetapkan tarif di atas Tari Batas Atas (TBA) yang ditentukan.

Adapun ketentuan itu tertuang Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

"Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa operator yang melakukan itu ya, pelanggaran," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati saat ditemui di Kantor Kemenhub, Selasa (19/12/2023).

Adita mengatakan terdapat 2 sampai 3 maskapai yang melakukan pelanggaran tersebut. Adapun kebanyakan pelanggaran tersebut terjadi di wilayah yang tidak banyak maskapai yang beroperasi di sana.

"Khususnya ketika ada trayek yang hanya dikendalikan atau dioperasikan oleh satu operator, satu maskapai itu kecenderungan terjadi pelanggaran itu memang ada," katanya.

Adita menegaskan bahwa pihaknya sudah memberikan teguran kepada pihak maskapai yang melanggar tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191847/penerbangan_sipil-dPDw_large.jpg
RI-Prancis Kerja Sama Teknis Penerbangan Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187507/pesawat-wOuS_large.jpg
Maskapai Arab Saudi Mukhtara Air Mengudara di Indonesia Januari 2026, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183238/pesawat-Zozs_large.jpg
Jelang Nataru 2026, AirNav Indonesia Siapkan Strategi Keamanan Udara dan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183234/airnav-1A08_large.jpg
Libur Nataru, AirNav Siaga 24 Jam Kawal Hampir 77 Ribu Penerbangan di Langit Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement