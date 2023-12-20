Ternyata Segini Harga Jual Uang Koin Rp500 Melati

Uang koin 500 melati laku berapa (Foto: Bank Indonesia)

JAKARTA - Uang koin senilai Rp500 gambar melati memiliki nilai yang cukup fantastis. Bahkan, apabila dijual, uang koin tersebut dapat mencapai Rp150 juta.

Penyebab mahalnya harga uang koin tersebut lantaran saat ini sudah mulai langka. Selain menjadi alat pembayaran, uang juga bisa menjadi alat koleksi.

Pihak Bank Indonesia (BI) mencabut dan menarik uang Rupiah logam pecahan Rp500 gambar melati dengan tahun emisi 1991 dan 1997. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Desember 2023.

Diketahui, bahwa uang Rp500 dengan gambar melati kerap kali digunakan sebagai uang kerokan. Namun kini uang koin tersebut dijual dengan harga yang mengejutkan.

Pada platform belanja online, uang koin Rp500 bergambar bunga melati dijual seharga Rp150 juta.