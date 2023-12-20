Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nelayan Antusias Sambut Program Penghapusan Kredit Macet Ganjar

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |15:57 WIB
Nelayan Antusias Sambut Program Penghapusan Kredit Macet Ganjar
Nelayan Antusias Sambut Program Penghapusan Kredit Mancet. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Nelayan Indonesia menyambut gembira program penghapusan kredit macet yang digagas Ganjar Pranowo.

Mereka menilai program Capres 2024 nomor urut 3 itu sangat tepat untuk menyelesaikan problem sehari-hari yang dialami nelayan.

 BACA JUGA:

“Kami sudah dengar dan baca di berita, pak Ganjar ingin menghapuskan utang atau kredit macet nelayan. Itu program yang sangat bagus dan sudah kami tunggu-tunggu,” ucap Kajidin, nelayan Indramayu saat dikonfirmasi, Rabu (20/12/2023).

Bahkan tidak hanya kredit macet di bank, Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) dan Ketua Gerakan Nelayan Pantura ini berharap, Ganjar bisa menjalankan program pemutihan bagi nelayan yang memiliki utang di tengkulak.

 BACA JUGA:

Sebab menurut Kajidin, banyak nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional yang memiliki tanggungan tidak di bank, melainkan di tengkulak.

Halaman:
1 2
