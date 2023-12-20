Ganjar Pranowo Bakal Bangkitkan Kekuatan Ekonomi Baru Indonesia, Ini Sektornya

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan optimalisasi ekonomi biru di daerah pesisir dan sumber daya kelautan akan menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia di masa datang.

Ganjar menjelaskan, ekonomi Biru mencakup sektor perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim.

“Sekitar 12,5% dari angka kemiskikan berada di daerah pesisir. Maka, optimalisasi ekonomi pesisir, optimalisasi ekonomi biru harus dilakukan," kata Ganjar dalam acara Food and Agriculture Summit III dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029, di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar mengajak para periset yang tergabung dalam Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing. Ganjar juga menawarkan kontrak terbuka kepada IPB untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Ganjar mengungkapkan, Indonesia merupakan negara dengan 77% wilayahnya terdiri atas laut. Namun kontribusinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 7,6%.