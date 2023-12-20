Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Pranowo Bakal Bangkitkan Kekuatan Ekonomi Baru Indonesia, Ini Sektornya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:03 WIB
Ganjar Pranowo Bakal Bangkitkan Kekuatan Ekonomi Baru Indonesia, Ini Sektornya
Ganjar Pranowo bicara soal Ekonomi Baru Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan optimalisasi ekonomi biru di daerah pesisir dan sumber daya kelautan akan menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia di masa datang.

Ganjar menjelaskan, ekonomi Biru mencakup sektor perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim.

“Sekitar 12,5% dari angka kemiskikan berada di daerah pesisir. Maka, optimalisasi ekonomi pesisir, optimalisasi ekonomi biru harus dilakukan," kata Ganjar dalam acara Food and Agriculture Summit III dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029, di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar mengajak para periset yang tergabung dalam Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing. Ganjar juga menawarkan kontrak terbuka kepada IPB untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Ganjar mengungkapkan, Indonesia merupakan negara dengan 77% wilayahnya terdiri atas laut. Namun kontribusinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 7,6%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192543/pp-GQKA_large.jpg
PP Presisi Kantongi Tiga Kontrak Baru Senilai Rp1,2 Triliun Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192393/ekonomi_ri_2025-itPe_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid, Ini Faktor Pendorongnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192334/menko_airlangga-86s7_large.jpg
4 Fakta Kesepakatan Perjanjian Dagang RI-AS hingga Trump Minta Mineral Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement