Properti Harus Punya Nilai Lebih dalam Setiap Pembangunan. (Foto: Okezone.com/Paradise Indonesia)

JAKARTA - Pembangunan properti di era sekarang tidak bisa asal bangunan. Pengembang harus bisa membangun properti yang berkelanjutan demi masa depan.

Seperti dilakukan Paradise Indonesia yang tidak hanya sekedar menjadi pengembang properti. Tetapi memiliki komitmen kuat untuk menciptakan properti yang berkelanjutan dan sesuai gaya hidup masyarakat Indonesia.

President Director & CEO Indonesian Paradise, Anthony Prabowo Susilo mengatakan, di samping pakem-pakem dalam pembangunan properti, hal lain yang harus terbuka bagi pengembangan adalah ide dan inovasi. Sebab properti yang nantinya diciptakan akan memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi yang berkelanjutan.

"Makanya kami berjalan beriringan dengan gaya hidup, tentunya inovasi menjadi sahabat kami dalam membangun properti. Selalu terbuka dengan ide dan inovasi. Dalam perjalanannya kami menjadi pioneer baik dalam pembangunan properti dan menciptakan gaya hidup yang ikonik di kota-kota terbaik kami," ujar President Director & CEO Indonesian Paradise, Anthony Prabowo Susilo saat dihubungi Okezone.com.

Dia mengatakan, Paradies Indonesia dalam pengembangan properti masa depan juga menyampaikan campaign Building Tomorro. Di mana properti dibangun dengan praktik-praktik inovatif dan berkelanjutan, menggabungkan warisan budaya dengan masa depan yang penuh harapan, serta menciptakan dampak positif untuk generasi yang akan datang.

"Kami saat ini mengusung campaign #BuildingTomorrow dengan harapan kami memberikan nilai lebih dalam setiap pembangunan properti kami. Sekarang, kami melihat transformasi cepat di sekitar kami sebagai peluang menjanjikan untuk menciptakan masa depan baru bagi Paradise