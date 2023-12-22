Advertisement
Siapa Pemilik Tol Palikanci?

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |22:05 WIB
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: Okezone)
JAKARTA - Siapa pemilik Tol Palikanci? Tol Palikanci merupakan singkatan dari Palimanan-Kanci. Tol ini menghubungkan daerah di Palimanan dan wilayah Kanci yang ada di Cirebon, Jawa Barat sudah beroperasi sejak tahun 1997.

Jalan tol ini membentang sepanjang 26,3 kilometer dan memiliki 2x2 lajur, serta melintasi dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.

Tol Palikanci ini juga memiliki konektivitas dengan jalan tol lainnya dengan Kanci–Pejagan di ujung timur dan jalan tol Cikopo–Palimanan di ujung barat yang memungkinkan akses lebih cepat dan mudah.

Lalu siapa pemilik Tol Palikanci ? Dikutip dari Okezone ,Jumat (22/12/2023).

Jalan tol Palikanci telah selesai dibangun pada tahun 1998 untuk ruas Plumbon-Kanci dan akhir 2004 untuk ruas Palimanan-Plumbon. Jalan tol ini merupakan bagian penting dari jaringan Trans Jawa dan memiliki peran yang vital dalam transportasi jalur Pantura, terutama di wilayah Cirebon.

1 2
