HOME FINANCE HOT ISSUE

Sindir Rencana Gibran Naikkan Rasio Pajak, Mahfud MD: Hati-Hati, Rakyat Itu Sensitif soal Pajak

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |21:42 WIB
Sindir Rencana Gibran Naikkan Rasio Pajak, Mahfud MD: Hati-Hati, Rakyat Itu Sensitif soal Pajak
Mahfud MD dalam Debat Cawapres. (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengkritik rencana Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang ingin menaikkan rasio pajak (tax ratio) hingga 23%. Menurut Mahfud, rakyat sangat sensitif apabila berbicara mengenai kenaikan pajak.

Maka dari itu, dia mengingatkan Gibran untuk berhati-hati.

"Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty tidak jelas hasilnya, kemudian insentif pajak sudah ditawarkan juga tidak mau, karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak," ujar Mahfud dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023). 

Selain itu, dia juga menilai bahwa rencana kenaikan tax ratio hingga 23% ini tidak masuk akal. Pasalnya, dengan angka tersebut, angka pertumbuhan ekonomi bisa menembus 10%.

 BACA JUGA:

Mahfud pun meminta Gibran untuk membedakan antara penerimaan pajak dan tax ratio.

Halaman:
1 2
