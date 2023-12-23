Advertisement
HOME FINANCE

Arus Mudik Nataru, Pertamina Patra Niaga Optimalkan Layanan Energi di Sulawesi

Aris Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:33 WIB
Arus Mudik Nataru, Pertamina Patra Niaga Optimalkan Layanan Energi di Sulawesi
Pertamina memastikan pasokan BBM, LPG, dan Avtur dalam kondisi aman. (Foto: doc. Pertamina)
Makassar – Menjelang Hari Natal 2023, PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan layanan energi di wilayah Sulawesi, baik BBM, LPG dan Avtur. Selain menjamin ketersediaan stok bahan bakar untuk menopang kebutuhan mobilisasi masyarakat hingga arus balik libur tahun baru, Pertamina Patra Niaga juga turut menjamin pelayanan konsumen yang prima di lembaga penyalur.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, sebagai upaya untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi pada momen arus mudik Natal 2023 dan libur Tahun Baru 2024 (Nataru) pada 22-23 Desember 2023, pihaknya melalui tim Satuan Tugas (Satgas) Nataru siaga di lapangan memantau langsung keberlangsungan operasional dan pelayanan di terminal bahan bakar hingga lembaga penyalur.

“Di masa Satgas Nataru ini, tim kami siaga di lapangan memantau operasional terminal bahan bakar, SPBU, agen dan pangkalan di wilayah Sulawesi. Mulai dari memastikan ketersediaan pasokan BBM, LPG, dan Avtur dalam kondisi aman, hingga memantau pelayanan dan fasilitas untuk konsumen di SPBU tetap berjalan dengan baik,” ujar Ega saat pihaknya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di wilayah Manado, Sulawesi Utara serta Makassar, Sulawesi Selatan.

Untuk di wilayah Sulawesi, Pertamina Patra Niaga menyiagakan sejumlah layanan tambahan seperti 21 unit motorist Pertamina Delivery Service atau layanan pesan antar BBM dan LPG, 186 SPBU yang siaga, dan 352 agen dan pangkalan LPG yang siaga 24 jam di wilayah yang diproteksikan memiliki peningkatan kebutuhan energi yang tinggi. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga telah menyiagakan 7 mobil tangki standby (SPBU kantong), yang siaga di SPBU di wilayah yang rawan kemacetan. Sehingga pasokan BBM dapat terus selalu terjaga untuk masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
