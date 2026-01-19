Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Di Balik PKU Akbar Lampung, Ada Kisah Ibu yang Mengubah Nasib Keluarga

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |11:15 WIB
Di Balik PKU Akbar Lampung, Ada Kisah Ibu yang Mengubah Nasib Keluarga
PNM gelar PKU Akbar Lampung, wadah kisah-kisah inspiratif dari perjuangan para perempuan pengusaha ultra mikro. (Foto: dok PNM)
A
A
A

LAMPUNG - PKU (Pengembangan Kapasitas Usaha) Akbar Lampung yang digelar oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pada 17 Januari 2026 bukan sekadar agenda pemberdayaan, melainkan juga sebagai ruang bertemunya kisah-kisah inspiratif yang lahir dari perjuangan nyata para perempuan pengusaha ultra mikro.

Di antara ratusan nasabah PNM Mekaar yang hadir, kisah Sri Wahyuningsih menjadi cermin perjuangan banyak perempuan prasejahtera. Empat tahun lalu, Sri adalah ibu rumah tangga yang berusaha bertahan dengan keterbatasan ekstrem. Untuk makan sehari-hari, satu butir telur harus dibagi tiga untuk keluarganya. Pilihan hidupnya kerap berat: membayar ongkos sekolah anak atau makan hari itu.

Berangkat dari dapur rumah dengan peralatan sederhana, Sri memulai usaha basreng. Modal kecil tak menyurutkan langkahnya. Setelah menjadi nasabah PNM Mekaar, usahanya perlahan bertumbuh.

Hari ini, Sri tak lagi dihantui kekhawatiran yang sama. Anaknya dapat bersekolah, bahkan anaknya turut membantu berjualan di sekolah, belajar tentang kerja keras sejak dini.

“Dulu hidup kami susah. Anak saya pernah tidak ikut ujian karena belum bisa bayar. SPP 70 ribu saja berat. Makan satu telur dibagi tiga. Kalau uangnya untuk sekolah, kami tidak makan. Tapi setelah bertemu PNM, pelan-pelan semua terangkat. Anak saya bisa sekolah, sampai SMA, dan ikut membantu jualan. Saya ajarkan dia untuk berjuang,” ujar Sri Wahyuningsih, Nasabah PNM Mekaar Lampung.

PKU Akbar Lampung menghadirkan beragam program, mulai dari coaching clinic cooking class, coaching clinic handicraft, hingga layanan cek kesehatan gratis. Sebanyak 500 nasabah PNM Mekaar mengikuti kegiatan ini, merasakan langsung pendampingan yang tidak hanya berfokus pada usaha, tetapi juga kualitas hidup.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengapresiasi peran para ibu nasabah PNM Mekaar yang mampu menopang keluarga di tengah keterbatasan. “Saya bangga dengan ibu-ibu. Ibu adalah sosok yang hebat. Tidak hanya mengurus anak dan suami, tetapi ibu-ibu juga mampu menjadi penopang ekonomi keluarga,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/11/3196042//perum_bulog_kantor_wilayah_aceh_pastikan_ketersediaan_stok_beras_di_seluruh_wilayah_aceh_aman-JWSc_large.jpeg
BULOG Aceh Pastikan Stok Pangan Aman Hadapi Tradisi Meugang Jelang Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/12/3196026//shopeefood_kembali_hadir_dengan_promo_spesial_shopeefood_deals_rp1-vfe4_large.jpg
Awali 2026 dengan Promo dari ShopeeFood Deals! Simak Cara Ikut dan Menangkan Hadiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/11/3195775//mvp_pnm-NEb7_large.jpeg
1.000 Pelajar SLTA se-Indonesia Angkat Peran Ibu sebagai Pahlawan Keluarga lewat MVP PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/16/3195653//huawei_freeclip_2_tws_open_ear_premium-RJKM_large.jpg
HUAWEI FreeClip 2 Sudah Hadir, TWS Open-Ear Premium yang Stylish dan Nyaman Dipakai Seharian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/11/3195624//pegadaian_integrasikan_layanan_ke_dalam_tring_by_pegadaian-IqcZ_large.jpeg
Perkuat Transformasi Digital, Pegadaian Integrasikan Seluruh Layanan di Aplikasi Tring!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/1/3195516//pnm_journalists_photo_journey-FBaE_large.jpeg
12 Potret Terbaik Karya Jurnalis Nasional Menghiasi Stasiun MRT Bundaran HI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement