IHSG Melaju 0,65% pada Level 7.237 di Pekan Ini

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan selama sepekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pekan ini berada di zona hijau.

Mengutip data perdagangan BEI, Sabtu (23/12/2023), IHSG pekan ini ditutup meningkat sebesar 0,65% menjadi berada pada posisi 7.237,519 dari 7.190,988 pada penutupan pekan lalu.

Peningkatan sebesar 0,97% terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa pekan ini menjadi Rp11,65 triliun dari Rp11,54 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata frekuensi transaksi harian saham selama sepekan mengalami perubahan 13,60% menjadi 1.094.283 kali transaksi dari 1.266.561 kali transaksi pada pekan lalu.

Perubahan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan sebesar 15,76% menjadi Rp12,63 triliun dari Rp14,99 triliun pada sepekan yang lalu.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 15,90% selama sepekan menjadi 25,19 miliar lembar saham dari 29,96 miliar lembar saham pada pekan lalu.