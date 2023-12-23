Begini Rencana Pembangunan LRT di Bali

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan pembangunan kereta di Pulau Dewata, Bali akan segera dilakukan. Tujuannya supaya mengantisipasi masalah kemacetan.

Budi mengatakan, akan menindaklanjuti rencana pembangunan MRT atau LRT di Bali, Karena Bali merupakan showcase daripada Pariwisata Internasional.

"Yang kedua memang terjadi kemacetan kronis yang bisa menjadi bumerang apabila ini tidak kita tangani," ujar Budi, Sabtu (23/12/2023).

Menhub berharap pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Pulau Dewata berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan.

"Insya allah pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Pulau Dewata ini nantinya akan membuat Bali menjadi semakin aman, nyaman, dan mengurangi kemacetan. Doakan Lancar ya guys," ujar Budi.

Sebelumnya, mengikuti perkembangan transportasi di Indonesia terutama dalam satu dekade terakhir, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menilai Indonesia memerlukan sistem transportasi yang lebih efisien, guna menunjang mobilitas dan produktivitas penduduk. Kereta api menjadi pemegang peranan kunci dalam sinkronisasi sistem transportasi tersebut.