7 Fakta Tol Cipali dari Pemilik hingga Titik Kemacetan Baru di Libur Nataru

JAKARTA - Ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di Provinsi Jawa Barat telah resmi beroperasi pada 13 Juni 2015.

Kehadiran Jalan Tol Cipali terbukti memangkas rute Cikampek-Palimanan hingga 40 KM dibanding melewati jalur Pantura.

Jalan Tol Cipali memiliki 6 Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya dan Palimanan dengan total jumlah gardu 44 unit.

Selain itu, Tol Cipali juga memiliki 6 Interchange dan 99 unit jembatan.

Okezone telah merangkum enam fakta Tol Cipali dari pemilik hingga titik kemacetan baru di libur Natal dan tahun baru, Sabtu (23/12/2023):

1. Sosok Pemilik Tol Cipali

Sosok pemilik ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) adalah PT Lintas Marga Sedaya. Sebagai bagian dari Grup ASTRA, pada 28 November 2019 PT Lintas Marga Sedaya secara resmi memiliki branding name ASTRA Tol Cikopo-Palimanan (ASTRA Tol Cipali).

PT Lintas Marga Sedaya (ASTRA Tol Cipali) merupakan perusahaan Joint Venture antara PT ASTRA Tol Nusantara, anak perusahaan PT ASTRA Internasional, Tbk (55%) dan Canada Pension Plan Investment Board (45%).

2. Tol Cipali Terbentang di 5 Kabupaten

Diketahui bahwa Tol Cikopo-Palimanan alias Cipali ini memiliki konsesi selama 40 tahun dengan panjang 116,75 KM. Jalan Tol Cipali terbentang dari Cikopo KM 72 sampai dengan Palimanan KM 188 dengan melewati 5 Kabupaten, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan berakhir di Kabupaten Cirebon.