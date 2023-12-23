5 Fakta Uang Koin Rp500 Melati dan Rp1.000 Kelapa Sawit Tetap Punya Nilai Ratusan Juta

Fakta uang koin punya nilai ratusan juta. (Foto: BI)

JAKARTA - Uang koin logam pecahan Rp500 gambar melati dan Rp1000 gambar kelapa sawit memiliki harga hingga ratusan juta. Selain menjadi alat pembayaran, koin logam ini juga bisa menjadi alat koleksi.

Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa uang logam ini hanya sebatas koin kerokan. Mereka belum mengetahui bahwa harga koin logam ini bisa memiliki harga hingga ratusan juta.

Berikut 5 fakta uang koin Rp500 melati dan Rp100 kelapa sawit, Sabtu (23/12/2023):

1. Ditarik dari Peredaran

Pada 1 Desember 2023, uang Rupiah logam pecahan Rp500 gambar melati (tahun emisi 1991 dan 1997) dan Rp1000 gambar kelapa sawit (tahun emisi 1993) ditarik dari peredarannya oleh Bank Indonesia (BI).

2. Alasan Ditarik

Penarikan uang logam pecahan Rp500 gambar melati dan Rp1000 gambar kelapa sawit karena masa edar yang cukup lama serta perkembangan teknologi bahan/material uang logam yang sudah berbeda.