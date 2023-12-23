JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di awal bulan ini mengalami penurunan. Seperti BBM Pertamina, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex.
Dikutip MNC Portal Indonesia dari laman resmi Mypertamina, harga Pertamax kini turun dari Rp13.400 menjadi Rp13.350 per liter di Jakarta.
Kemudian Pertamax Turbo dari Rp15.500 jadi Rp15.350, Dexlite turun dari Rp16.950 menjadi Rp15.550, dan Pertamina Dex dari Rp17.750 menjadi Rp16.200 per liter.
Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.
Penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.
Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh SPBU se-Indonesia, hari ini, Sabtu (23/12/2023):
DKI Jakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex:
Aceh
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per lite
Pertamina Dex: Rp16.200
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Prov Riau, Kep Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.250 per lite
Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter
Dexlite: Rp16.250 per lite
Pertamina Dex: Rp16.900 per liter
Batam
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.050 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.500 per liter
Dexlite: Rp14.800 per liter
Pertamina Dex: Rp15.400 per liter
Jambi
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Bengkulu
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp14.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter
Dexlite: Rp16.250 per liter
Pertamina Dex: Rp16.900 per liter
Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter
Dexlite: Rp15.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Banten
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tur, DI Yogyakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.350 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.500 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Bali
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.650 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter
Dexlite: Rp15.550 per liter
Pertamina Dex: Rp16.200 per liter