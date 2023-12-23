Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBM Pertamina Turun, Berikut Daftar Harga dari Aceh hingga Papua

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |08:22 WIB
BBM Pertamina Turun, Berikut Daftar Harga dari Aceh hingga Papua
Harga BBM Pertamina Hari Ini. (Foto:Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di awal bulan ini mengalami penurunan. Seperti BBM Pertamina, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex.

Dikutip MNC Portal Indonesia dari laman resmi Mypertamina, harga Pertamax kini turun dari Rp13.400 menjadi Rp13.350 per liter di Jakarta.

Kemudian Pertamax Turbo dari Rp15.500 jadi Rp15.350, Dexlite turun dari Rp16.950 menjadi Rp15.550, dan Pertamina Dex dari Rp17.750 menjadi Rp16.200 per liter.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh SPBU se-Indonesia, hari ini, Sabtu (23/12/2023):

DKI Jakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.350 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex:

Aceh

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per lite

Pertamina Dex: Rp16.200

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Prov Riau, Kep Riau

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.250 per lite

Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter

Dexlite: Rp16.250 per lite

Pertamina Dex: Rp16.900 per liter

Batam

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.050 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.500 per liter

Dexlite: Rp14.800 per liter

Pertamina Dex: Rp15.400 per liter

Jambi

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Bengkulu

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp14.250 per liter

Pertamax Turbo: Rp16.050 per liter

Dexlite: Rp16.250 per liter

Pertamina Dex: Rp16.900 per liter

Bangka Belitung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.700 per liter

Dexlite: Rp15.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Banten

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.350 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tur, DI Yogyakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.350 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.500 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Bali

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.650 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter

