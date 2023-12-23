Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Caleg Partai Perindo: Komitmen Sejahterakan Masyarakat

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Dapil 9 Tangerang Selatan dari Partai Perindo Ratu Dewi Nabilla Fatma Sentika menilai penyelenggaraan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di wilayah Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten merupakan komitmen Partai Perindo dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Partai Perindo bukan hanya kampanye saja, tapi kita selalu memberikan bazar murah, gerobak untuk mereka usaha. Memang itu adalah komitmen dari Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat," kata Ratu saat ditemui di Lapangan Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Sabtu (23/12/2023).

Menurutnya, hal itu juga sesuai dengan visi-misi Partai Perindo yang mendorong kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Melalu kegiatan semacam ini, masyarakat bukan hanya mendapatkan bantuan sosial, tapi juga mendapat edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan.

"Kita memang dari Partai Perindo itu selalu mensosialisasikan bagaimana hidup sehat. Jadi cek kesehatan agar kita tetap sehat dan tadi juga ada senam pagi-pagi, warga sangat anusias sekali, mereka senang sekali dan mereka merasa bahagia bahwa Partai Perindo ini selalu perhatian dengan mereka," ujarnya.