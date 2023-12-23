Ganjar Sarapan di Indramayu, Pemilik Warung Lengko Ibu Tiri: Ramah dan Merakyat

INDRAMAYU - Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 langsung singgah di Warung Lengko "Ibu Tiri" saat pertama tiba di Indramayu, Jawa Barat. Dirinya memilih sarapan pagi di warung legend yang berada di Jalan Veteran, Lemahabang tersebut sebelum bersafari ke sejumlah titik di Indramayu.

Nasi lengko atau dikenal oleh masyarakat lengko saja, adalah makanan khas Cirebon dan Indramayu. Umumnya, lengko terdiri dari nasi yang disajikan dengan tempe goreng, irisan tahu kulit goreng, tauge, dan atau sayur-mayur dibumbui sambal kacang.

Ganjar tampak menikmati nasi lengko. Dengan sesekali berbincang dengan penjualnya. Bertanya tentang apa itu nasi lengko.

Siti Rofiah, salah satu penerus Nasi Lengko Ibu Tiri mengatakan bahwa ia tidak menyangka jika pelanggannya hari ini adalah calon orang nomor satu di Indonesia itu.

"Rasanya senang, tidak menyangka Pak Ganjar mampir dan beli nasi lengko di sini," katanya.