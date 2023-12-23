21 Program Sat Set Ganjar-Mahfud, Ekonomi RI Tumbuh 7% hingga Buka 17 Juta Lapangan Pekerjaan

JAKARTA - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud Md menyiapkan 21 Program Sat Set untuk mewujudkan ‘Indonesia Sehat, Terampil dan Berdaya’.

Realisasi program strategis tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dan membuka sekitar 17 juta lapangan pekerjaan.

Menurut Ganjar, program strategis tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan amanat konstitusi. Di mana pertumbuhan ekonomi 7% sebagai target utama paslon capres-cawapres nomor urut 3, merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum.

"Tujuan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia saat ini adalah keluar dari jebakan kelas menengah. Menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045," ucap Ganjar dalam ketetangannya, Sabtu (23/12/2023).

Adapun 21 Program Sat Set yang dirancang Ganjar-Mahfud terdiri dari 3 program Sehat, 5 program Terampil, dan 10 program Berdaya dan 3 program sebagai fondasi. Implementasi ke-21 program tersebut akan mewujudkan Indonesia Unggul pada 2045.

Rincian Program

1. Indonesia Sehat Meliputi peningkatan fasilitas kesehatan di desa, kesejahteraan tenaga kesehatan, dan penyediaan hunian layak. Ini akan mencakup inisiatif seperti '1 Desa, 1 Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan 1 Tenaga Kesehatan (Nakes)', peningkatan kesejahteraan kader Posyandu, dan program 'Rumah Kita' untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Indonesia Terampil bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan SDM dengan program yang melibatkan pendidikan dan pelatihan, termasuk beasiswa, peningkatan posisi perempuan, dan dukungan bagi buruh serta keluarga TNI/Polri.

Adapun ke-5 program tersebut, pertama sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja; kedua, semua keluarga miskin ada 1 sarjana melalui program beasiswa pendidikan; ketiga, perempuan maju; keempat, buruh naik kelas; kelima, kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara.

3. Indonesia Berdaya, fokus pada pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, lansia, dan penyandang disabilitas dengan program-program yang memudahkan berusaha, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka akses ke teknologi.

Adapun sepuluh program Indonesia Berdaya tersebut pertama, mudah berusaha dengan menargetkan UMKM dan wirausaha. Kemudian kedua, masjid sejahtera; ketiga, gaji guru ngaji; keempat, pasokan pangan aman, harga enak di kantong; kelima, lansia bahagia, anak-cucu gembira; keenam, petani bangga Bertani; ketujuh di laut kita jaya, nelayan Sejahtera; kedelapan, disabilitas mandiri berprestasi; dan kesembilan GratisIn, yakni internet super cepat, gratis, dan merata di seluruh Indonesia; serta kesepuluh Bansos Pasti sebagai program lanjutan bansos Presiden Jokowi yang akan menjamin penerimaan Bansos sampai di tangan rakyat seutuhnya, cepat, tanpa macet dan tepat sasaran.