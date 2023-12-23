Ganjar Jelaskan Program Satu Sarjana untuk Satu Keluarga Miskin

JAKARTA - Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengungkapkan salah satu program unggulannya, yakni satu sarjana untuk satu keluarga miskin. Program tersebut dimaksudkan untuk menjawab semakin banyaknya penduduk usia muda di Indonesia.

Diakui Ganjar, seiring terus bertambahnya penduduk usia muda tersebut maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kuat.

"Kenapa harus dibangun itu, agar mimpi menjadi negara maju, negara yang unggul di 2045, 100 tahun Indonesia Insya Allah tercapai," jelasnya saat konsolidasi tim pemenangan, relawan, dan caleg di Hotel Fieris, Kertajati, Majalengka, Sabtu (23/12/2023).

Dilanjutkan Ganjar, perlu ada dukungan, kerja sama dan karakter yang kuat dari rakyat untuk mewujudkan Indonesia unggul.

"Program itulah yang akan saya kerjakan bersama dengan Pak Mahfud. Apa yang selama ini sudah berjalan dengan baik tentu kita teruskan, kalau kurang baik kita koreksi, kalau belum ada yang nyantol tugas saya dengan Pak Mahfud menyelesaikan itu," tegasnya lagi.

Selain berkonsolidasi dengan tim pemenangan dan relawan, Ganjar juga menghadiri pertemuan anak muda dan influencer lokal Majalengka, sekaligus mengukuhkan kepengurusan Gama Milenial Majalengka yang beranggotakan tokoh-tokoh pemuda dan anak muda kreatif.

Ganjar menyampaikan pesan bahwa anak-anak muda harus menjadi generasi unggul dan berdaya saing.

“Mudah-mudahan prosesnya nanti akan berjalan lancar dan saya yakin kita rasa-rasanya punya pilihan yang sama tentang Indonesia,” paparnya.