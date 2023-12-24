Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Kereta Cepat Bakal Lanjut sampai Surabaya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |03:02 WIB
5 Fakta Kereta Cepat Bakal Lanjut sampai Surabaya
Kereta Cepat Bakal Lanjut Sampai Surabaya. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah resmi akan melanjutkan proyek kereta cepat hingga Surabaya.

Menhub mengatakan, mengenai pendanaan untuk melanjutkan kereta cepat hingga Surabaya akan dilaksanakan dengan skema pembiayaan Creative Financing.

“Oleh karena kreatif financing akan dilakukan nanti Bersama-sama dengan diprakarsai membuat desain dan kami berikan tender yang terbaik jadi pemenang,” katanya.

Berikut 5 fakta kereta cepat lanjut sampai Surabaya:

1. Estimasi waktu

Dengan adanya kereta cepat hingga Surabaya, estimasi waktu yang dibutuhkan dengan jarak 800 km dari Jakarta ke Surabaya dapat mencapai kira-kira dua jam.

“Bisa dibayangkan bahwa jarak Jakarta Surabaya yang 800 km bisa dicapai kira-kira dua jam. Ini akan kompetitif dibandingkan dengan pesawat,’’ jelas Menhub dalam jumpa Pers akhir tahun Kementerian Perhubungan, Rabu, 20 Desember 2023.

2. Rencana Kereta Cepat Surabaya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Rencana pemerintah untuk melanjutkan proyek kereta cepat hingga Surabaya sudah dibicarakan saat proyek kereta cepat baru sampai Bandung.

Adapun rencanakan proyek kereta cepat Surabaya akan melalui jalur Selatan yakni melewati Yogyakarta. Kereta tersebut nantinya menyambung dengan kereta cepat Jakarta-Bandung.

3. Perjanjian dengan China

Luhut menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke China telah melakukan perjanjian dengan China untuk menggarap proyek kereta cepat hingga Surabaya.

“Tadi saya dengar perjanjian dengan China juga jalan, malah bunganya jauh lebih murah daripada bunga yang ditawarkan negara lain,” katanya dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan.

