Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Naik Transportasi Umum Bakal Wajib Pakai Masker Lagi

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |04:06 WIB
6 Fakta Naik Transportasi Umum Bakal Wajib Pakai Masker Lagi
Pemerintah Ajak Masyarakat Pakai Masker. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Naik transportasi umum bakal diwajibkan pakai masker lagi. Pasalya, kasus Covid-19 kembali meningkat, masyarakat pun dihimbau untuk kembali kenakan masker.

Masyarakat dibuat resah akan maraknya kasus akibat penyakit pneumonia mycoplasma dan Covid-19 subvarian EG.5 dan HK.3 yang meningkat. Karena tingginya peningkatan yang terjadi secara terus-menerus, pemerintah pun kini harus mengambil tindakan tegas.

Berikut fakta naik transportasi umum bakal diwajibkan pakai masker lagi:

1. Muncul Covid Varian Baru di Singapura

Menurut penjelasan Mantan Direktur WHO, Profesor Tjandra Yoga Aditama, varian yang saat ini beredar di Singapura secara rinci menyebutkan bahwa lebih dari 60 Persen penduduk Singapura disebabkan oleh virus Covid-19 jenis JN.1 yang merupakan bagian dari varian BA.2.86.

Singapura menyatakan bahwa sampai akhir November 2023 maka lebih dari 70 Persen kasus Covid-19 disebabkan oleh varian EG.5 dengan sub lineage HK.3.

2. Korban Terjangkit Covid-19 Meningkat di Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus Covid-19 per 18 Desember 2023 telah mencapai angka sebanyak 243 orang yang terkonfirmasi positif. Sementara itu, terdapat 2.204 kasus aktif dan 2 kasus yang dilaporkan meninggal.

3. Kembali Kenakan Masker di Tempat Ramai

Mantan Direktur WHO, Profesor Tjandra Yoga Aditama memberikan saran untuk kembali memberlakukan penggunaan masker di sejumlah tempat keramaian. Hal ini dipicu lonjakan Covid-19 terjadi.

“Pemerintah Singapura amat menganjurkan penggunaan masker di tempat kerumunan, apalagi kalau di dalam ruangan dan kalau mengunjungi kelompok rentan,” kata Prof Tjandra, dikutip dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, dengan pengetatan yang dilakukan, maka hal ini bisa membantu menurunkan angka Covid-19 yang terjadi. Selain itu, upaya tersebut juga tetap harus dibantu dengan vaksinasi Covid-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192137/perhubungan-zDbW_large.jpg
Catat! Ini Daftar Nomor Telepon Penting saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394/bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186522/pesawat-HepZ_large.jpg
Berikut Daftar Program Diskon Tiket Transportasi untuk Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183843/menhub_dudy_soal_transportasi_di_indonesia-MByt_large.jpg
Menhub Minta Masyarakat Ikut Bangun Sistem Transportasi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753/mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement