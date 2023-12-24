Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Unggulan Ganjar-Mahfud, 17 Juta Lapangan Kerja hingga Nelayan Sejahtera

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |03:49 WIB
Program Unggulan Ganjar-Mahfud, 17 Juta Lapangan Kerja hingga Nelayan Sejahtera
21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyampaikan program yang diusung nomor urut 3 ini bertujuan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Terdapat 21 program yang dipaparkan Mahfud MD dalam debat cawapres.

Mahfud MD, dalam debat cawapres menyebutkan bahwa 21 program unggulan menjadi visi misinya bersama Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dipastikan program konkret ini dapat menjamah segala galangan terutama kalangan kelas bawah.

“Penciptaan lapangan kerja, KTP Sakti dan pemberantasan korupsi sebagai syarat terpenting. Karena tanpa keadilan hukum negara tidak akan maju,” jelas Hasto Kristiyanto

21 program unggulan Ganjar-Mahfud senilai Rp2.500 triliun. Pasangan nomor 3 ini memastikan akan menciptakan negara yang bersih lewa penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Inilah 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024:

17 juta lapangan kerja

Satu desa, satu faskes, satu nakes

Uang saku kader posyandu

10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor

Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja

Satu keluarga miskin, satu sarjana

Perempuan maju

Buruh naik kelas

Kuliah gratis untuk anak prajurit dan Bhayangkara

Mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi

Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi

Guru ngaji dan guru agama lain digaji

Pasokan pangan aman, harga enak di kantong

Lansia bahagia, anak cucu gembira

Halaman:
1 2
