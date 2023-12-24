JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyampaikan program yang diusung nomor urut 3 ini bertujuan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Terdapat 21 program yang dipaparkan Mahfud MD dalam debat cawapres.
Mahfud MD, dalam debat cawapres menyebutkan bahwa 21 program unggulan menjadi visi misinya bersama Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dipastikan program konkret ini dapat menjamah segala galangan terutama kalangan kelas bawah.
“Penciptaan lapangan kerja, KTP Sakti dan pemberantasan korupsi sebagai syarat terpenting. Karena tanpa keadilan hukum negara tidak akan maju,” jelas Hasto Kristiyanto
21 program unggulan Ganjar-Mahfud senilai Rp2.500 triliun. Pasangan nomor 3 ini memastikan akan menciptakan negara yang bersih lewa penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Inilah 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024:
17 juta lapangan kerja
Satu desa, satu faskes, satu nakes
Uang saku kader posyandu
10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor
Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja
Satu keluarga miskin, satu sarjana
Perempuan maju
Buruh naik kelas
Kuliah gratis untuk anak prajurit dan Bhayangkara
Mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi
Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi
Guru ngaji dan guru agama lain digaji
Pasokan pangan aman, harga enak di kantong
Lansia bahagia, anak cucu gembira