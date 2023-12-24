Program KTP Sakti Ganjar Disambut Antusias Warga

JAKARTA - Program KTP Sakti yang digagas oleh Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapatkan respons positif dari masyarakat Majalengka, Jawa Barat. Ganjar diketahui sedang berkampanye di wilayah Indramayu dan Majalengka.

Saat tiba di Majalengka, Ganjar langsung bertemu dengan tokoh masyarakat di Desa Putridalem, Kecamatan Jatitujuh, Majalengka.

Di sana dia turut memaparkan program andalannya bagi masyarakat kecil, salah satunya yakni KTP Sakti.

“Kalau datanya bagus, satu data Indonesia bagus nanti digunakan untuk seluruh kebutuhan masyarakat maka insyallah tidak sulit,” kata Ganjar dikutip, Minggu (24/12/2023).

Dikatakan Ganjar, KTP Sakti adalah salah satu program gerak cepat bagi masyarakat. Di mana, nantinya hanya dalam satu nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat sudah bisa terdata, apakah masuk dalam kategori mendapatkan bantuan atau tidak.