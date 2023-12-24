Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Ganjar-Mahfud soal Internet Supercepat dan Gratis Tuai Pujian

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:40 WIB
Program Ganjar-Mahfud soal Internet Supercepat dan Gratis Tuai Pujian
Ganjar Pranowo Bertemu Warga di Solo (Foto: MPI)
JAKARTA - Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, mengikuti gelaran car free day (CFD) yang digelar di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Kedatangan Ganjar disambut antusias tinggi ribuan warga yang sedang CFD pada Minggu (24/12/2023).

Saat sedang mengikuti CFD, ada sejumlah relawan milenial Ganjar yang memberikan ribuan voucher internet gratis untuk pelajar dan mahasiswa yang sedang ikut CFD.

"Pak Ganjar kan punya program internet cepat dan gratis untuk semua pelajar di Indonesia. Nanti kalau jadi presiden semua pelajar digratiskan internetnya biar bisa belajar dengan nyaman," ucap para relawan Ganjar sambil membagi-bagikan voucher internet gratis pada anak muda.

Para anak muda yang didominasi pelajar dan mahasiswa di CFD itu berebut mendapatkan voucher internet gratis dari relawan Ganjar. Mereka bersorak riang, sambil beramai-ramai mengucapkan terima kasih pada Ganjar.

"Terima kasih Pak Ganjar. Internet gratisnya sangat bermanfaat buat kami," kata mereka berbarengan.

