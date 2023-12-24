1 Juta Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek pada Libur Nataru

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melaporkan 1.093.363 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 hingga H-2 Hari Raya Natal 2023 yang jatuh pada periode 18-23 Desember 2023.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 26,30% jika dibandingkan lalin normal yakni 865.715 kendaraan pada periode yang sama.

"Jika dibandingkan dengan periode Natal 2022, total volume lalin ini meningkat 12,87% atau sebanyak 968.690 kendaraan," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/2023).

Lisye mengatakan, untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 529.931 kendaraan atau 48,47% menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 314.590 kendaraan atau 28,77% menuju arah Barat (Merak), dan 248.842 kendaraan atau 22,76% menuju arah Selatan (Puncak).