HOME FINANCE HOT ISSUE

Ledakan Tungku Smelter ITSS Morowali Dinilai Darurat Audit Keselamatan Kerja

Michelle Natalia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |18:38 WIB
Ledakan Tungku Smelter ITSS Morowali Dinilai Darurat Audit Keselamatan Kerja
Ledakan Smelter di Morowali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan kerja di kawasan industri Morowali (IMIP), Sulawesi Tengah, kembali terjadi dan setidaknya dari informasi, ada 13 meninggal dan puluhan lainnya mengalami kritis dengan luka bakar 70% pada tubuhnya, luka berat hingga ringan.

Kecelakaan itu terjadi pada jam 5.30 WITA akibat ledakan pada tungku pembakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) yang seketika menyulut ledakan beberapa tabung oksigen di sekitar kejadian.

Tiga klinik milik IMIP ditutup untuk umum. Dari rekaman suara yang diperoleh LBH Makassar, terdengar suara “mandor” perusahaan yang menginstruksikan tidak menyebarluaskan informasi tentang kecelakaan ke saluran komunikasi grup pekerja.

Beberapa saat setelah kejadian, kondisi listrik di Morowali padam dan begitu juga sinyal telepon mati. Listrik baru menyala kembali pada jam 14.20 WITA. Hingga rilis ini dikirim ke media, sedikitnya 6 unit ambulans bergerak ke RSUD Bungku, Morowali.

“Kami sangat prihatin atas kecelakaan maut yang terus berulang terjadi di kawasan IMIP. Hilirisasi Nikel yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi hanyalah omong-kosong," ujar anggota Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia (YLBHI), Edy Kurniawan di Morowali, Minggu (24/12/2023).

Halaman:
1 2
