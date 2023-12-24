Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Natal, Pedagang Raup Untung hingga Rp2 Juta di Taman Margasatwa Ragunan

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:38 WIB
Libur Natal, Pedagang Raup Untung hingga Rp2 Juta di Taman Margasatwa Ragunan
Pedagang di Taman Margasatwa Ragunan (Foto: Antara)
JAKARTA - Sejumlah pedagang di kawasan Taman Margasatwa Ragunan mencatat kenaikan pendapatan selama masa libur Natal 2023

Salah satu pedagang mainan anak, Sunardi mengatakan bahwa pendapatannya meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan hari biasa.

"Hari ini pendapatan saya bisa Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Kalau dibanding hari biasa itu mentoknya Rp1 juta," ujar Sunardi di Jakarta dikutip Antara, Minggu (24/12/2023).

Lebih lanjut Sunardi mengatakan pendapatan saat ini dibanding tahun-tahun sebelum pandemi masih jauh lebih rendah. Ia mengungkapkan saat ini jumlah pengunjung meningkat tapi daya beli pengunjung tidak sebanyak dulu.

Sementara itu pedagang makanan, Dewi juga mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa pendapatannya meningkat hingga 70 persen dibandingkan hari biasa.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
