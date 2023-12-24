Libur Nataru, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Naik 18%

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan produktivitas penerbangan di Indonesia meningkat dibandingkan tahun lalu.

Menhub juga mengatakan jumlah pergerakan penumpang dan okupansi penumpang pun meningkat. Hal ini dikatakannya saat meninjau pergerakan penumpang dalam rangka angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Minggu (24/12/2023).

“Ini menandakan bahwa kinerja sektor aviasi semakin baik, probabilitasnya meningkat. Dilihat juga jumlah kargo yang keluar masuk dari Soekarno-Hatta meningkat,” ucapnya.

Kinerja yang baik dari sektor penerbangan menurut Menhub adalah dampak dari membaiknya ekonomi masyarakat, terutama pasca pandemi Covid-19. “Tadi saya lihat banyak anak-anak berlibur. Itu menunjukkan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik,” kata Menhub.

Berdasarkan data dari Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta pada Angkutan Nataru tahun ini telah melayani lebih kurang 1 juta penumpang, atau naik 18% dari tahun lalu.