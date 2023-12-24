Hunian Hotel di Bali Capai 73% pada Libur Natal

JAKARTA - BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) mencatat tingkat hunian hotel di kawasan the Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, mencapai 73% selama libur periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Okupansi itu meningkat 3,28 persen jika dibandingkan periode sama 2022 yang mencapai 70,68 persen,” kata General Manager the Nusa Dua yang dikelola ITDC I Gusti Ngurah Ardita di Kabupaten Badung, Bali dikutip Antara Minggu (24/12/2023).

Ia menjelaskan peningkatan jumlah tamu mancanegara yang menginap di kawasan perhotelan mewah itu terjadi sejak 22 Desember 2023 hingga Januari 2024.

Pihaknya memperkirakan hunian tersebut masih berpeluang dapat tumbuh lagi mengingat masih ada waktu menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Dari sisi kinerja, Ardita menjelaskan tingkat hunian di kawasan seluas 350 hektare itu menunjukkan kestabilan selama dua bulan menjelang tutup tahun 2023.