6 Fakta Groundbreaking Proyek IKN di Minggu Ini

JAKARTA - Presiden Jokowi kembali melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terdapat tiga sektor yang telah dilakukan groundbreaking di minggu ini, yaitu sektor green, sektor pelengkap ekosistem kebangsaan dan sektor lembaga negara dengan pendanaan non-APBN.

Okezone telah merangkum, fakta fakta proyek IKN yang di groundbreaking Jokowi di Minggu ini, (24/12/2023)

1. Konsep Green Building

Jokowi mengatakan bahwa dengan membuat sektor yang bersifat penghijauan dapat membuat konsep ramah lingkungan yang sesuai dengan konsep Ibu Kota Nusantara.

"IKN ini dibangun dengan konsep kawasan yang hijau, lingkungan yang hijau, dan gedungnya harus gedung yang hijau green Building dan kalau saya lihat tadi secara sepintas rencana untuk membangun The Pakubowono Nusantara ini betul-betul sangat sesuai dengan konsep Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden.

2. Menjaga Visi IKN

Presiden Jokowi menyambut baik dimulainya pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim IKN). Dengan konsep green building yang modern, harapannya pembangunan tersebut tidak merusak visi IKN sebagai Forest City dengan tidak terlalu banyak menebang pohon.

"Saya titip karena kawasan ini kawasan hijau, lingkungannya juga lingkungan hijau. Sehingga ini pohon-pohon yang sangat bagus di lingkungan ini jangan sampai terlalu banyak yang di tebang, kalau bisa menghindari, hindari. Sehingga saya harapkan betul betul nanti ini kodim yang bisa dijadikan contoh bagi kantor kantor kodim di seluruh tanah air," kata Jokowi.

3. Pembangunan Rumah Sakit di IKN

Presiden Jokowi mengatakan setelah groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di IKN. Terdapat 3 rumah sakit swasta yang sedang dalam tahap pembangunan.

Menurutnya, IKN bisa mengakomodir seluruh kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat Indonesia dan tidak perlu lagi melakukan pengobatan di luar negeri.

"Ini nanti mestinya kalau sudah jadi semuanya tidak ada masyarakat yang pergi ke Malaysia, Jepang, Singapura, ke Amerika Serikat, untuk kesehatannya, kita harapkan semuanya bisa dilakukan di Indonesia dan IKN khususnya," pungkasnya.

4. Hadirnya Nusantara Superblock

Jokowi melakukan groundbreaking Nusantara Superblock untuk menjadikan daya tarik IKN sebagai ibukota negara berkelas dunia. Harapannya dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan.

“Dan ini kita harapkan dapat berkontribusi pada pertemuan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan dan bisa membuka kesempatan kerja lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita," ungkapnya.