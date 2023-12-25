Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Ada 1 Juta Tiket Kereta Api untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |03:27 WIB
Masih Ada 1 Juta Tiket Kereta Api untuk Libur Natal dan Tahun Baru
Tiket Kereta Api Nataru (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Kabar gembira bagi para pemudik, masih terdapat 1 juta tiket kereta api untuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Berdasarkan catatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tiket tersebut terhitung 18 hari sejak 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024.

Pada Minggu tanggal 25 Desember 2023, pukul 08.00 WIB, KAI merilis data tiket yang terjual sebanyak 1.949.000 tiket atau 64,42% dari total tiket yang disediakan. Adapun jumlah tiket yang disediakan dan dikelola oleh KAI sebanyak 3.026.836 tiket KA untuk Jarak Jauh, Menengah, dan Lokal.

Mulai dari 21 Desember hingga 24 Desember 2023 sebanyak 676.096 tiket arus mudik disediakan. Sedangkan tiket yang terjual sebanyak 792.781 tiket atau 117 persen.

Angka 117 persen atau 17% tersebut merupakan penumpang dinamis yang turun-naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir.

Berdasarkan data yang telah dirilis, penjualan tiket arus mudik natal mencapai jumlah tertinggi sebanyak 223.404 tiket pada Sabtu, 23 Desember.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193902/tol_trans_sumatera-W8hT_large.jpg
Jalan Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,4 Juta Kendaraan Selama Libur Nataru, Naik 7,63%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193714/libur_nataru_2026-xsdo_large.jpg
Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen pada Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193107/menhub_soal_arus_balik_nataru-gTFD_large.jpg
Menhub Pastikan Kesiapan Arus Balik Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245/libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192231/pesawat_terbang_di_pulau_komodo-Dd4L_large.jpg
Pastikan Pesawat Laik Terbang, Ramp Inspection Dilakukan di Bandara Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192034/ilustrasi_jalan_tol-DpLH_large.jpg
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement