Masih Ada 1 Juta Tiket Kereta Api untuk Libur Natal dan Tahun Baru

JAKARTA - Kabar gembira bagi para pemudik, masih terdapat 1 juta tiket kereta api untuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Berdasarkan catatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tiket tersebut terhitung 18 hari sejak 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024.

Pada Minggu tanggal 25 Desember 2023, pukul 08.00 WIB, KAI merilis data tiket yang terjual sebanyak 1.949.000 tiket atau 64,42% dari total tiket yang disediakan. Adapun jumlah tiket yang disediakan dan dikelola oleh KAI sebanyak 3.026.836 tiket KA untuk Jarak Jauh, Menengah, dan Lokal.

Mulai dari 21 Desember hingga 24 Desember 2023 sebanyak 676.096 tiket arus mudik disediakan. Sedangkan tiket yang terjual sebanyak 792.781 tiket atau 117 persen.

Angka 117 persen atau 17% tersebut merupakan penumpang dinamis yang turun-naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir.

BACA JUGA: 1 Juta Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek pada Libur Nataru

Berdasarkan data yang telah dirilis, penjualan tiket arus mudik natal mencapai jumlah tertinggi sebanyak 223.404 tiket pada Sabtu, 23 Desember.