HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Dicurhati Guru Honorer, Pastikan Kesejahteraan Harus Jadi Prioritas Negara

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |16:36 WIB
Ganjar Dicurhati Guru Honorer, Pastikan Kesejahteraan Harus Jadi Prioritas Negara
Ganjar Pranowo Dicurharti Guru Honorer. (Foto: Timses Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo kembali menginap di rumah warga di sela safarinya ke sejumlah daerah di Indonesia.

Kali ini, Capres nomor urut 3 itu menginap di rumah Candra Febriyanti, seorang guru honorer di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen, Minggu, 24 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Kebiasaan bermalam di rumah warga memang sudah dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Selain sikap merakyat, Ganjar ingin menyerap aspirasi warga secara langsung.

Ganjar Pranowo mengaku selalu mendapat aspirasi saat bertemu langsung dengan warga, salah satunya saat menginap di rumah warga.

"Soal honorer tadi karena tidak lolos seleksi PPPK. Tapi kesejahteraan guru memang harus diperhatikan," ujarnya.

 BACA JUGA:

Ganjar menegaskan bahwa salah satu prioritas Ganjar-Mahfud adalah kesejahteraan guru. Ganjar akan menaikkan gaji guru minimal setara UMK. Kebijakan ini ditetapkan Ganjar pada guru honorer SMA/SMK/SLB yang jadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

