HOME FINANCE HOT ISSUE

Partai Perindo: Ganjar-Mahfud Prioritaskan Kesejahteraan Perempuan & Anak

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |20:19 WIB
Partai Perindo: Ganjar-Mahfud Prioritaskan Kesejahteraan Perempuan & Anak
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Prioritaskan Kesejahteraan Perempuan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Juru Bicara Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengungkapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal memprioritaskan isu perempuan dalam program kerjanya.

Hal tersebut telah terbukti dari rekam jejak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

 BACA JUGA:

"Selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo telah terbukti sangat peduli terhadap isu-isu perempuan," kata Ike kepada wartawan, Senin (25/12/2023).

Ike menuturkan Ganjar dinilai telah berhasil menurunkan angka stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa).

 BACA JUGA:

Selain itu, Ike yang juga merupakan Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) ini menuturkan untuk meningkatkan perekonomian, Ganjar Pranowo meluncurkan Kredit Lapak.

Kredit Lapak ini merupakan kredit murah yang ditujukan untuk emak-emak pedagang pasar dan industri rumahan.

