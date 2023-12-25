Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ke Cirebon, Alam Ganjar Belajar Tradisi di Sanggar Seni dan Sentra Industri Batik Trusmi

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |20:10 WIB
Ke Cirebon, Alam Ganjar Belajar Tradisi di Sanggar Seni dan Sentra Industri Batik Trusmi
Alam Ganjar Sambangi Cirebon. (Foto: Timses Ganjar-Mahfud)
A
A
A

CIREBON - Muhammad Zinedine Alam Ganjar terlihat tengah mengunjungi sejumlah titik seni dan budaya khas Cirebon. Dalam pantauan, Alam kedapatan datang ke Sanggar Seni Kelapa Jajar dan Pusat Batik Trusmi, Minggu, 24 Desember 2023.

Pada titik pertama, Alam Ganjar datang dan meilhat pertunjukan seni tari dari Sanggar Seni Kelapa Jajar di Kanoman, Pekalipan, Cirebon, Jawa Barat.

Alam disambut oleh tarian khas setempat, di sana Alam terlihat menikmati gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh para penari tersebut.

Sanggar Seni Tari Kelapa Jajar telah berhasil meneruskan dan memperkenalkan sanggar kepada masyarakat sampai sekarang, sehingga seni tradisi yang menjadi khas Cirebon ini masih bisa dinikmati, bahkan bisa dipelajari generasi muda sebagai penerus.

Tak heran dari keuletan dan keikhlasan, sanggar seni tersebut telah dipercaya untuk melakukan berbagai pementasan, baik untuk sosial, adat dan keagaamaan, maupun pementasan dalam suatu parade atau ajang festival-festival kebudayaan di seluruh kota.

Selain seni tari, Alam pun datang untuk melihat pusat kebudayaan batik yang selama ini menjadi identitas Kota Cirebon, yakni batik Trusmi. Alam pun diajari bagaimana sejarah dan mencoba mempraktikkan pembuatan batik trusmi.

