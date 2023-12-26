Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Pinjol Jadi Pertimbangan saat Ajukan Pinjaman di Bank

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |03:07 WIB
Utang Pinjol Jadi Pertimbangan saat Ajukan Pinjaman di Bank
Pinjol berpengaruh ke pengajuan utang bank (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata pinjaman online (pinjol) mempengaruhi pengajuan pinjaman di Bank. Pasalnya, seperti isu yang beredar menyatakan akun milik seseorang yang sering melakukan pinjol akan terdeteksi sehingga mempengaruhi penerimaan karier dan pinjaman bank.

Faktanya, jejak rekam kredit seorang pengguna pinjol yang memiliki riwayat buruk akan terdeteksi dan akan mendapatkan penilaian buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).

Informasi riwayat debitur bank dan lembaga keuangan yang telah tercatat pada SLIK membuat para debitur tersebut akan dikenakan sanksi dan membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Pengguna atau debitur yang melalaikan pembayaran cicilan utang mereka dan seringkali melakukan keterlambatan akan memiliki total skor kredit yang terus menurun.

“Tingginya NPL dari pinjol ini berpengaruh pada penyaluran kredit bank terutama segmen mikro dan kredit konsumsi seperti kendaraan bermotor dan KPR,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies Celios, Bhima Yudhistira, Senin (25/12/2023).

Namun, debitur yang sudah di blacklist oleh SLIK OJK dapat mengajukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain kembali dengan syarat sudah melunasi seluruh cicilan mereka, termasuk bunga dan denda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement