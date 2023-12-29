Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Menguat, Indeks S&P 500 Coba Konfirmasi Pasar Bullish

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |07:17 WIB
Wall Street Ditutup Menguat, Indeks S&P 500 Coba Konfirmasi Pasar Bullish
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street dengan S&P 500 ditutup menguat pada perdagangan Kamis (28/12/2023) waktu setempat. Bursa saham AS menguat tepat sebelum bel penutupan pada hari perdagangan terakhir tahun 2023.

Mengutip Reuters, Jumat (29/12/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 53,58 poin, atau 0,14%, menjadi 37.710,1, S&P 500 (.SPX) naik 1,77 poin, atau 0,04%, menjadi 4.783,35 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 4,04 poin, atau 0,03% menjadi 15.095,14.

Indeks acuan ini mengakhiri sesi volume ringan hanya 0,3% dari rekor penutupan tertingginya, yang dicapai pada 3 Januari 2022.

Blue-chip Dow Jones berakhir agak di zona hijau, mencatat rekor penutupan tertinggi kedua berturut-turut, sementara Nasdaq berakhir sedikit lebih rendah. Ketiga indeks tersebut tetap berada pada jalur kenaikan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

"Ini adalah salah satu reli akhir tahun terbaik yang pernah kami lihat dan sebagian besar reli ini terjadi sebelum The Fed melakukan pivot pada pertengahan Desember," kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha.

“Ini adalah pengingat yang bagus tentang seberapa jauh kita telah melangkah keluar dari kondisi pasar yang bearish tahun lalu dan mengingatkan investor bahwa awan gelap memang terjadi, namun matahari selalu muncul lagi,” tambah Detrick.

Halaman:
1 2
