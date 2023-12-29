IPO, Asri Karya Lestari Pasang Harga Rp100 per Saham

JAKARTA - PT Asri Karya Lestari Tbk memasang harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp100 per saham. Perseroan berpotensi meraup dana segar Rp125 miliar dari gelaran IPO.

Saat ini perseroan telah memulai masa penawaran umum atau offering yang akan berlangsung hingga 3 Januari 2024. Perseroan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Januari 2024 dengan ASLI.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 1,25 miliar saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor ini akan menggunakan sebesar 50,79% dana hasil IPO sebagai setoran modal pada anak perusahaan perseroan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri. Secara rinci akan digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi untuk pembelian Crawler Crane 250 ton sebanyak satu unit, Rotary Drilling Rig sebanyak satu unit, Mobile Crane 50 ton sebanyak satu unit, Trailer 40 feet kapasitas 50 ton sebanyak tiga unit, Dolly Trailer Truck kapasitas 80 ton sebanyak satu unit, serta pembelian Foco Crane kapasitas 10 ton sebanyak satu unit.