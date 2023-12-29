Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, Asri Karya Lestari Pasang Harga Rp100 per Saham

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |10:42 WIB
IPO, Asri Karya Lestari Pasang Harga Rp100 per Saham
Asri Karya Lestari tetapkan harga IPO (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Asri Karya Lestari Tbk memasang harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp100 per saham. Perseroan berpotensi meraup dana segar Rp125 miliar dari gelaran IPO.

Saat ini perseroan telah memulai masa penawaran umum atau offering yang akan berlangsung hingga 3 Januari 2024. Perseroan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Januari 2024 dengan ASLI.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 1,25 miliar saham atau 20,00% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor ini akan menggunakan sebesar 50,79% dana hasil IPO sebagai setoran modal pada anak perusahaan perseroan yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri. Secara rinci akan digunakan oleh PT Bumi Prima Konstruksi untuk pembelian Crawler Crane 250 ton sebanyak satu unit, Rotary Drilling Rig sebanyak satu unit, Mobile Crane 50 ton sebanyak satu unit, Trailer 40 feet kapasitas 50 ton sebanyak tiga unit, Dolly Trailer Truck kapasitas 80 ton sebanyak satu unit, serta pembelian Foco Crane kapasitas 10 ton sebanyak satu unit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/278/2958500/ipo-awal-februari-intip-kinerja-keuangan-topindo-solusi-tosk-P4eXXpWVQ8.jpg
IPO Awal Februari, Intip Kinerja Keuangan Topindo Solusi (TOSK)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/278/2947499/ihsg-positif-sepanjang-2023-ini-buktinya-IK25MPALxk.JPG
IHSG Positif Sepanjang 2023, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/278/2947255/5-fakta-penutupan-perdagangan-2023-ihsg-menguat-6-62-N42hMffWRM.jpg
5 Fakta Penutupan Perdagangan 2023, IHSG Menguat 6,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946819/ihsg-ditutup-melemah-ke-7-272-di-akhir-perdagangan-2023-uF2ynzfdLF.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 7.272 di Akhir Perdagangan 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946761/ihsg-2024-bisa-tembus-level-7-900-QlYs0e78JN.jfif
IHSG 2024 Bisa Tembus Level 7.900?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946634/ihsg-sesi-i-melemah-0-36-ke-7-277-honhTxp8Kw.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,36% ke 7.277
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement