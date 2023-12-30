Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ramalan BI Soal Ekonomi Indonesia 2024

Asla Lupanda , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |10:33 WIB
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tetap akan tumbuh baik. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Jarwono menyatakan lebih tepatnya berkisar di angka 4,5-5,3%.

Perkembangan ini diketahui dari beberapa indikator utama selama tahun 2023 yaitu keyakinan konsumen, penjualan eceran hingga Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur.

"Di tahun 2024 diperkirakan kinerja konsumsi baik dari swasta, pemerintah dan investasi akan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang kuat, dampak positif pemilu dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berkelanjutan," kata Doni pada webinar "Economic Outlook 2024" dalam Wedangan IKA UNS seri ke-114, semalam.

Doni juga menjelaskan, kinerja NPI di tahun 2023 surplus sebesar 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Sedang untuk 2024 mendatang diperkirakan kinerja positif NPI akan terus berlanjut karena masuknya modal asing sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang meningkat. Defisit transaksi berjalan tetap rendah kisaran 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari PDB.

Dinilai nilai tukar rupiah akan meningkat. Dilihat dari 20 Desember 2023, nilai tukar rupiah naik di angka 0,44% dibanding bulan lalu. Naiknya nilai rupiah dipengaruhi oleh adanya aliran portofolio asing, menariknya hasil aset keuangan domestik dan juga prospek ekonomi yang positif.

Halaman:
1 2
