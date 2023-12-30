Smelter Morowali Meledak, Ini Reaksi dan Perintah Presiden Jokowi

JAKARTA - Insiden ledakan yang terjadi di smelter pabrik yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah masih dalam proses investigasi. Presiden Jokowi masih menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian.

“Semuanya masih dalam proses investigasi. Dari kepolisian. Semuanya masih dalam proses investigasi dari Kepolisian, nanti tanyakan langsung kepada pak Kapolri,” kata Jokowi usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun mengatakan jika aspek keamanan dari fasilitas smelter menjadi prioritas meski menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Pasalnya, untuk infrastruktur pendukung seperti tabung oksigen dan pemasangan plat pada bagian tungku yang membutuhkan suhu tinggi.

“Ini apa, Smelter memang pekerjaan yang sangat sulit tabungnya juga tabung yang sangat besar, pemanasan, pemanasan dengan sangat tinggi, saya melihat smelter tidak sekali dua kali, sehingga yang namanya dalam pembangunan dalam pembuatanya memang unsur keselamatan betul-betul harus dinomor satukan,” jelasnya.