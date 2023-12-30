Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apa yang Harus Kita Lakukan jika Ada Pinjol Datang ke Rumah?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |08:27 WIB
Apa yang Harus Kita Lakukan jika Ada Pinjol Datang ke Rumah?
Ilustrasi pinjol datang ke rumah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang harus kita lakukan jika ada pinjol datang ke rumah? Lantaran fenomena ini menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat dikarenakan besaran tagihan disertai proses penagihan yang kerap kali merugikan.

Biasanya, pihak layanan pinjol akan melakukan penagihan secara online terlebih dahulu melalui whatsapp atau aplikasi komunikasi lain. Setelah hal ini tidak berhasil, pihak pinjol akan mengirim debt collectors (DC) untuk menagih hutang kita secara langsung.

Namun yang parah, para debt collectors tidak hanya mendatangi rumah kita saja. Debt collectors pinjol tidak segan untuk mendatangi ruang publik seperti tempat sekolah hingga kantor hanya untuk menagih hutang.

Berikut adalah tips apa yang harus kita lakukan jika ada pinjol datang ke rumah?

1. Kenali hak dan kewajiban peminjam

Sebagai bentuk pencegahan, kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai peminjam di pinjol.

Dengan begitu, kita dapat lebih tenang saat berhadapan dengan debt collectors pinjol yang datang ke rumah.

Halaman:
1 2
