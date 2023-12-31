Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Buruh Mandi Beras Bulog Tanpa Baju hingga Dipecat

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |03:25 WIB
5 Fakta Buruh Mandi Beras Bulog Tanpa Baju hingga Dipecat
Viral buruh bulog mandi beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Belum lama ini ramai di media sosial seorang pekerja buruh lepas telanjang dada sambil 'mandi' beras Bulog.

Sebelumnya, viral video beredar yang menayangkan buruh mempermainkan beras dan berguling tanpa mengenakan baju, Oknum buruh tersebut kemudian diguyur beras oleh temannya di tengah hamparan beras seolah sedang mandi. Menanggapi hal tersebut banyak masyarakat yang geram dan menjadi perbincangan di media sosial.

Dirangkum Okezone, Minggu (31/12/2023) beberapa fakta yang terjadi pada kejadian buruh mandi beras Bulog.

1. Pemberian SP

Perum Bulog Menyatakan telah memberikan surat peringatan kepada Kepala Gudang Banjar Kemantren 2 terkait viralnya video buruh mempermainkan beras yang menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

"Kepala Gudang Banjar Kemantren 2 sebagai penanggung jawab kegiatan di gudang kejadian juga sudah diberikan SP (Surat Peringatan) dan dimutasi," kata Manajer Humas dan Kelembagaan Bulog Tomi Wijaya saat dihubungi, Jakarta.

2. Pemecatan oknum buruh yang bersangkutan

Tomi mengatakan oknum buruh yang mempermainkan beras tersebut merupakan tenaga harian lepas di gudang dan bukan karyawan Bulog. Per Rabu, buruh tersebut sudah tidak dipekerjakan lagi di Gudang Bulog.

3. Manajemen Bulog yang tegas

Tomi juga mengatakan bahwa manajemen Bulog sangat fokus dan berkomitmen memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk masyarakat. Oleh sebab itu, manajemen Bulog langsung bergerak cepat menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam video tersebut.

