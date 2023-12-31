Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tahun Baru 2024, Erick Thohir: Optimistis Menatap Tahun Baru dengan Semangat

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |17:06 WIB
Tahun Baru 2024, Erick Thohir: Optimistis Menatap Tahun Baru dengan Semangat
Menteri BUMN Erick Thohir Beri Harapan untuk 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir merasa yakin Indonesia menjadi lebih baik di tahun 2024 mendatang.

Pernyataan tersebut diunggah Erick Thohir melalui akun Instagram pribadi miliknya.

 BACA JUGA:

"Optimistis menatap tahun baru dengan semangat yang baru untuk Indonesia yang lebih baik. Bismillah," tulis Erick, Minggu (31/12/2023).

Erick terlihat berfoto dengan posisi duduk dilengkapi jaket berwarna hitam yang dia gunakan. Selain itu, Menteri BUMN tersebut memandang lurus ke depan dan tersenyum.

 BACA JUGA:

Pada akhir caption, Erick menambahkan ucapan selamat tahun baru 2024 bagi masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
