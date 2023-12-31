Tahun Baru 2024, Erick Thohir: Optimistis Menatap Tahun Baru dengan Semangat

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir merasa yakin Indonesia menjadi lebih baik di tahun 2024 mendatang.

Pernyataan tersebut diunggah Erick Thohir melalui akun Instagram pribadi miliknya.

"Optimistis menatap tahun baru dengan semangat yang baru untuk Indonesia yang lebih baik. Bismillah," tulis Erick, Minggu (31/12/2023).

Erick terlihat berfoto dengan posisi duduk dilengkapi jaket berwarna hitam yang dia gunakan. Selain itu, Menteri BUMN tersebut memandang lurus ke depan dan tersenyum.

Pada akhir caption, Erick menambahkan ucapan selamat tahun baru 2024 bagi masyarakat Indonesia.