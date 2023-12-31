Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina di Seluruh RI Berlaku 1 Januari 2024

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:05 WIB
Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina di Seluruh RI Berlaku 1 Januari 2024
Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia per 1 Januari 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga BBM PT Pertamina (Persero) di seluruh Indonesia yang mulai berlaku per 1 Januari 2024.

Diketahui bahwa Pertamax turun dari Rp13.350 menjadi Rp12.950 per liter yang berlaku di wilayah Jabodetabek.

 BACA JUGA:

Kemudian Pertamax Turbo juga turun dari Rp15.350 jadi Rp14.400, Dexlite turun dari Rp15.550 jadi Rp14.550, dan Pertamina Dex dari Rp16.200 menjadi Rp15.100 per liter.

Sementara harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar subsidi tetap, rinciannya harga Pertalite Rp10.000 per liter dan BioSolar subsidi Rp6.800 per liter di seluruh wilayah Indonesia.

 BACA JUGA:

Namun harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2024

DKI Jakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter

Pertamax Green: Rp13.900 per liter

Aceh

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.200 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.500 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.750 per liter

Dexlite: Rp14.900 per liter

Pertamina Dex: Rp15.450 per liter

Prov Riau, Kep Riau

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter

Dexlite: Rp15.250 per liter

Pertamina Dex: -

Batam

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.500 per liter

Dexlite: Rp13.800 per liter

Pertamina Dex: Rp14.400 per liter

Jambi

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.500 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.450 per liter

Dexlite: Rp14.900 per liter

Pertamina Dex: Rp16.550 per liter

Bengkulu

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.800 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter

Dexlite: Rp15.250 per liter

Pertamina Dex: Rp15.800 per liter

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174738/bbm_shell-tVQ9_large.jpg
Shell Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement