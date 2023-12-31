JAKARTA - Daftar harga BBM PT Pertamina (Persero) di seluruh Indonesia yang mulai berlaku per 1 Januari 2024.
Diketahui bahwa Pertamax turun dari Rp13.350 menjadi Rp12.950 per liter yang berlaku di wilayah Jabodetabek.
Kemudian Pertamax Turbo juga turun dari Rp15.350 jadi Rp14.400, Dexlite turun dari Rp15.550 jadi Rp14.550, dan Pertamina Dex dari Rp16.200 menjadi Rp15.100 per liter.
Sementara harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar subsidi tetap, rinciannya harga Pertalite Rp10.000 per liter dan BioSolar subsidi Rp6.800 per liter di seluruh wilayah Indonesia.
Namun harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.
Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2024
DKI Jakarta
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter
Dexlite: Rp14.550 per liter
Pertamina Dex: Rp15.100 per liter
Pertamax Green: Rp13.900 per liter
Aceh
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.200 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter
Dexlite: Rp14.550 per liter
Pertamina Dex: Rp15.100 per liter
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.500 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.750 per liter
Dexlite: Rp14.900 per liter
Pertamina Dex: Rp15.450 per liter
Prov Riau, Kep Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.800 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
Dexlite: Rp15.250 per liter
Pertamina Dex: -
Batam
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.600 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.500 per liter
Dexlite: Rp13.800 per liter
Pertamina Dex: Rp14.400 per liter
Jambi
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.500 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.450 per liter
Dexlite: Rp14.900 per liter
Pertamina Dex: Rp16.550 per liter
Bengkulu
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.800 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
Dexlite: Rp15.250 per liter
Pertamina Dex: Rp15.800 per liter