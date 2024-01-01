Mengenal QRIS Antarnegara yang Bisa Ditemui di Aplikasi M-Smile dari Bank Mega

JAKARTA- Di era digital saat ini, transaksi keuangan telah mengalami evolusi signifikan. Salah satu terobosan terbaru dalam ranah ini adalah pengenalan QRIS Antarnegara oleh Bank Mega, yang dapat diakses melalui aplikasi mobile, M-Smile. Inovasi ini membuka jalan bagi transaksi antarnegara yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi nasabahnya.

Mengenali apa itu QRIS Antarnegara

QRIS, atau Quick Response Code Indonesian Standard, adalah standar pembayaran kode QR di Indonesia. QRIS Antarnegara merupakan ekstensi dari sistem ini yang memungkinkan transaksi antarnegara. Dengan QRIS Antarnegara, nasabah Bank Mega dapat melakukan pembayaran di negara-negara yang memiliki kerjasama dalam sistem ini, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Aplikasi M-Smile: Jendela Transaksi Internasional

Aplikasi M-Smile dari Bank Mega adalah platform yang memfasilitasi layanan QRIS Antarnegara ini. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi pembayaran antarnegara. Nasabah hanya perlu melakukan scan kode QR yang disediakan oleh merchant di negara tujuan, dan transaksi akan langsung diproses.