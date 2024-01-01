Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Bahan Bakar Shell Turun di Januari 2024

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:15 WIB
Harga Bahan Bakar Shell Turun di Januari 2024
Harga BBM Shell Turun per 1 Januari 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Shell menurunkan harga jual bensinya pada awal 2024. Harga bahan bakar Shell untuk semua jenis mengalami penurunan.

Misalnya Shell Super (RON 92) dari Rp13.990 turun menjadi Rp13.390 per liter. Kemudian harga Shell V-Power (RON 95) dari Rp15.140 per liter menjadi Rp14.180.

Shell V-Power Diesel dari Rp16.330 turun menjadi Rp15.910 per liter. Kemudian Shell V-power Nitro+ (RON 98) dari Rp15.480 turun menjadi Rp14.470 per liter.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell dalam situsnya, Senin (1/1/2024).

Berikut daftar lengkap harga BBM Shell di Awal 2024:

JAKARTA

Shell Super Rp13.390 per liter.

Shell V-Power Rp14.180

Shell V-Power Diesel Rp15.190 '

Shell Diesel Extra -

Shell V-Power Nitro+ Rp14.470

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173163/shell-Gu1B_large.jpg
Shell Lepas Bisnis SPBU di Indonesia Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173152/spbu_shell-d7vT_large.jpg
Shell Buka Suara soal Isu PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172896/spbu-SBVM_large.jpg
Shell Tutup Semua SPBU di Indonesia Mulai 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171160/bahlil-k20L_large.jpg
Bahlil Minta Shell Tak PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Negara Ini Ada Aturan Main!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170860/spbu-Iwd6_large.jpg
Karyawan Shell Kena PHK Imbas Stok BBM Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170811/spbu_shell-TK9G_large.jpg
Petugas SPBU Shell Khawatir Kena PHK Massal Imbas Stok BBM Kosong
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement