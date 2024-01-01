JAKARTA - Shell menurunkan harga jual bensinya pada awal 2024. Harga bahan bakar Shell untuk semua jenis mengalami penurunan.
Misalnya Shell Super (RON 92) dari Rp13.990 turun menjadi Rp13.390 per liter. Kemudian harga Shell V-Power (RON 95) dari Rp15.140 per liter menjadi Rp14.180.
Shell V-Power Diesel dari Rp16.330 turun menjadi Rp15.910 per liter. Kemudian Shell V-power Nitro+ (RON 98) dari Rp15.480 turun menjadi Rp14.470 per liter.
"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell dalam situsnya, Senin (1/1/2024).
Berikut daftar lengkap harga BBM Shell di Awal 2024:
JAKARTA
Shell Super Rp13.390 per liter.
Shell V-Power Rp14.180
Shell V-Power Diesel Rp15.190 '
Shell Diesel Extra -
Shell V-Power Nitro+ Rp14.470