Harga BBM BP AKR Turun di Awal Tahun Baru 2024, Berikut Daftar Lengkapnya

Harga BBM BP AKR Turun per 1 Januari 2024. (Foto: Okezone.com/BP AKR)

JAKARTA - BP AKR menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di awal tahun baru ini. Harga bahan bakar di SPBU BP semuanya mengalami penurunan di awal 2024.

Misalnya, BP Ultimate dari Rp15.140 turun menjadi Rp14.180 per liter. BP 92 dari Rp13.950 turun juga menjadi Rp13.200 per liter

Kemudian BP Diesel dari Rp15.665 turun menjadi Rp14.640 per liter.

"Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis keterangan BP AKR di situsnya, Senin (1/1/2024).

Berikut daftar harga BBM BP AKR di Januari 2024:

SPBU bp-AKR di Jabodetabek

BP Ultimate Rp14.180 per liter

BP 92 Rp13.200 per liter

BP Diesel Rp14.640 per liter

SPBU bp-AKR di Jawa Timur

BP Ultimate Rp14.180 per liter

BP 92 Rp13.200 per liter

BP Diesel Rp14.640 per liter

Tak hanya BP AKR, Pertamina dan juga Shell turut menurunkan harga bahan bakarnya mulai hari ini. Pertamina menurunkan harga Pertamax dari Rp13.350 turun menjadi Rp12.950 per liter.

Pertamax Green 95 dari Rp14.900 turun menjadi Rp13.900 per liter. Pertamax Turbo dari Rp15.350 turun menjadi Rp14.400 per liter.