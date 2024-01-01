Lifting Migas PHR Tembus 59 Juta Barel Selama 2023

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) WK Rokan melaporkan lifting migas sebesar 59 juta barel lebih selama tahun 2023 atau naik sebesar 1,7 juta barel dibanding capaian sebanyak 57,3 juta barel tahun 2022.

"Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengapresiasi atas pencapaian PHR WK Rokan selama 2023," kata Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus dalam keterangannya dikutip Antara, Senin (1/1/2024).

SKK Migas juga mengapresiasi sinergi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten, aparat keamanan kepolisian, TNI serta Kejaksaan dalam penyelesaian kendala-kendala penyiapan lokasi pengeboran, kata Rikky Rahmat Firdaus pula.

Ia mengatakan SKK Migas Perwakilan Sumbagut akan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, kabupaten/kota dan aparat keamanan untuk bersinergi dalam menyelesaikan tantangan-tantangan operasi pada tahun 2024 agar target KKKS khusus PHR WK Rokan dapat tercapai.

"Sejak alih kelola WK Rokan, PHR telah melakukan lebih dari 1.000 tajak sumur baru untuk mendukung ketahanan energi nasional. Sedangkan lifting terakhir pada akhir tahun 2023 melengkapi rata-rata produksi harian sekitar 162 ribu barel minyak per hari (BOPD)," katanya.