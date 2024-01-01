5 Keluarga Ini Jadi yang Paling Kaya di Indonesia

JAKARTA - Daftar 5 keluarga yang paling kaya di Indonesia. Di mana ada keluarga yang menduduki posisi pertama paling kaya di Indonesia memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni mencapai USD48 miliar atau setara dengan Rp741,7 triliun. (Kurs: Rp15.454).

Dikutip dari Forbes, total harta kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2023 ini naik tajam sebesar 40% dari USD180 miliar menjadi USD252 miliar setara Rp3.780 triliun. Selain itu, mereka semua tak hanya dijuluki sebagai orang terkaya di Indonesia saja, bahkan beberapa orang dari mereka ada yang dijuluki sebagai salah satu orang terkaya di dunia.

Berikut 5 keluarga yang paling kaya di Indonesia:

1. R Budi Hartono dan Michael Hartono

Di urutan pertama ada keluarga Hartono yang menjadi keluarga terkaya di Indonesia 2023.

Harta kekayaan R Budi Hartono dan Michael Hartono mencapai USD48 miliar atau setara Rp741,7 triliun. Keluarga Hartono memiliki bisnis rokok yaitu Djarum, selain itu keluarga mereka juga menekuni bisnis properti, bisnis elektronik, hingga bisnis perbankan.

2. Widjaja Family

Di urutan kedua ada Keluarga Widjaja yang mewarisi kerajaan bisnis Eka Tjipta Widjaja yang meninggal pada Januari 2019 di usia 98 tahun. Saat ini kekayaan Keluarga Widjaja yang terkenal dengan bisnis Sinar Mas mencapai USD10,8 miliar atau setara Rp166,9 triliun.